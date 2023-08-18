İstanbulspor-Kayserispor
Süper Lig'in 2.hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
İstanbulspor'un golü 81. dakikada İbrahim Yılmaz'dan gelirken, Kayserispor'un golünü ise 77. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Ligde 2 hafta sonunda iki takımda henüz galibiyetle tanışamadı.
İstanbulspor-Kayserispor maç özeti
15. dakikada Ali Karimi’nin ceza yayı yakınında Racine Coly’den kaptığı topla ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
26. dakikada sol taraftan Mame Thiam’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökhan Sazdağı’nın kafa vuruşu kaleci Jensen’de kaldı.
31. dakikada Ali Karimi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen’in sert şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Kemen’in sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ali Karimi, pasını Cardoso’ya aktardı. Cardoso’nun bekletmeden yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza yayı civarında Rroca’nın pasında topla buluşan Jackson Kenio’nun ceza yayından sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşu kaleci Bilal kornere çeldi.
58. dakikada sağ taraftan Cardoso’nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Kemen’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın meşin yuvarlağı ceza sahası dışına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Jensen gole izin vermedi.
74. dakikada sağ taraftan Ndao’nun pasında topa buluşan Jackson Kenio’nun topu sürerek ceza yayı üstünden yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
77. dakikada sağ taraftan kazanılan duran topta Carlos Mane’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
81. dakikada Vefa Temel’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valon Ethemi, bekletmeden topu içeri çevirdi. Kale önünde Rroca’nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1