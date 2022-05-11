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İstenmeyen adam Domenec Torrent

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent için gelecek sezon karanlık. 11 Haziranda yapılacak başkanlık seçiminin iki resmi adayı da İspanyol hoca ile devam etmek istemiyor. Ancak Torrent'in, 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşme süresi bitmeden Torrent’le yolları ayırma kararı alırsa 2 milyon 160 bin Euro tazminat ödemek zorunda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstenmeyen adam Domenec Torrent
Domenec Torrent

Galatasaray'da Terim dönemi sonrası göreve getirilen Domenec Torrent performansıyla eleştirilerin odağı halinde. Gelecek sezon İspanyol hocayla olası bir ayrılık durumunda sarı-kırmızılılar yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

Sezona Fatih Terim ile başlayan, daha sonra tecrübeli hocayla tartışmalı bir şekilde yolları ayıran Galatasaray'da takımın başına Domenec Torrent'i getirildi. Ancak İspanyol hocada kötü gidişe dur diyemedi. İlk 5 lig maçında puan dahi alamayan sarı-kırmızılılar büyük umut bağladığı Avrupa arenasından da elenince taraftarın eleştirileri arttı. Sahada ki kötü performansın yanı sıra yönetimsel sıkıntılar yaşayan takım için bu sezon kabusa döndü.

İki adayda Torrent'i istemiyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alınması, mevcut hocanın gelecek sezon takımın başında kalmama ihtimalini güçlendirdi. Çünkü başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmeleri halinde İspanyol hoca ile yola devam etmeyecek.

2 milyon tazminat

11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde yarışacak olan Metin Öztürk'ün yeni sezon için teknik direktör adayı Okan Buruk. Bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu seçilmesi halinde ise futbolun başına Rudi Garcia'yı getirmeyi düşünüyor. Ancak Domenec Torrent'in Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi var. Eğer İspanyol hoca ile yollar ayrılırsa sarı-kırmızılılar 2 milyon 160 bin Euro tazminat ödemek zorunda.

Domenec Torrent inat ediyor
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