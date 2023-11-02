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Spor

İstikrar abidesi Kerem Aktürkoglu

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu, maç kaçırmadan oynamaya devam ediyor. Kerem Aktürkoglu, 2 sezondur ne sakatlandı ne de cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi.

09:25 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoglu istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu, neredeyse hiçbir maçı kaçırmadı.


2022/2023 sezonunda hiç sakatlık yaşamayan Kerem, 38 maçta forma giydi. İstikrarlı futbolunu bu sezona da taşıyan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'ın hem Süper Lig hem Avrupa'da çıktığı 19 maçın tamamında sahaya çıktı. Kerem Aktürkoglu, 2 sezondur hiçbir şekilde ceza almadı ya da sakatlık yaşamadı. Milli futbolcu, son iki sezondur sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında yedek oturdu.


Hücum katkısı büyük

Kerem Aktürkoglu, Galatasaray'da Mauro İcardi ile birlikte en çok skor katkısı veren oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğuna 9 gol ve 12 asistlik katkı veren Kerem, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 5 gol ve 7 asist istatistiğine ulaştı.


Kerem, İcardi'den sonra Galatasaray'da en çok şut çeken oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu ayrıca Süper Lig'de verdiği 19 şut pasıyla sarı-kırmızılı takımın en çok şans bulan oyuncusu oldu.






#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#süper lig
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