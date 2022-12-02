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İsviçre-Sırbistan (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçre-Sırbistan (CANLI)
Maç 974 Stadı'nda oynanıyor.

İsviçre ile Sırbistan son maçta tur için sahaya çıkıyor.

İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.

Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.

Maçın 11'leri

  • İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo
  • Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic
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