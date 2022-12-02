İsviçre-Sırbistan (CANLI)

İsviçre ile Sırbistan son maçta tur için sahaya çıkıyor.
İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.
Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.
Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.
Maçın 11'leri
- İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo
- Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic