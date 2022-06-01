Tarihte ilk defa düzenlenen Finalissima'nın kazananı Arjantin oldu

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Mardin’de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor

Türkiye’deki buğday üretiminin yüzde 10’unu karşılayan Mardin’de bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak. Buranın buğdayı o kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor” dedi. Bölgede buğday hasadında günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor.