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Tarihte ilk defa düzenlenen Finalissima'nın kazananı Arjantin oldu

Copa America şampiyonu Arjantin, Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-0 yendi ve tarihte ilk defa düzenlenen Finalissima'nın kazananı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya-Arjantin maç özeti ve golleri izle: Messinin Finalissima performansını izle
Arjantin, tarihte ilk defa düzenlenen Finalissima'nın kazananı oldu. Güney Amerika temsilcisinde Messi, oynadığı futbolla yine dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa Şampiyonu İtalya, 2022 Finalissima'da Güney Amerika Şampiyonu Arjantin'le karşı karşıya geldi.

Dev müsabaka Wembley Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu mücadelede Şili Futbol Federasyonu'ndan Piero Maza düdük çaldı. Dev müsabaka Arjantin'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

  • Arjantin'e galbiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Di Maria ve Dybala attı.

İtalya-Arjantin maçının özetini izlemek için;
Finalissimanın kazananı Arjantin

Finalissima'nın kazananı Arjantin

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