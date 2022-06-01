Tarihte ilk defa düzenlenen Finalissima'nın kazananı Arjantin oldu

Avrupa Şampiyonu İtalya, 2022 Finalissima'da Güney Amerika Şampiyonu Arjantin'le karşı karşıya geldi.
Dev müsabaka Wembley Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu mücadelede Şili Futbol Federasyonu'ndan Piero Maza düdük çaldı. Dev müsabaka Arjantin'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
- Arjantin'e galbiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Di Maria ve Dybala attı.
İtalya-Arjantin maçının özetini izlemek için;
Finalissima karşılaşmasında Arjantin rakibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın golleri Martinez, Di Maria ve Dybala'dan geldi. #Finalissima pic.twitter.com/43rqVgci5i
Finalissima karşılaşmasında Arjantin rakibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın golleri Martinez, Di Maria ve Dybala'dan geldi. #Finalissima pic.twitter.com/43rqVgci5i— S Sport (@ssporttr) June 1, 2022