İtalya-İngiltere (CANLI)

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) şampiyon bugün belli oluyor. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate’in çalıştırdığı İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak.
İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanacak final maçı saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Kane, Sterling.