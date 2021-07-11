İtalya-İngiltere (CANLI)

Spor

Tarık Çamdal yeni transferi yorumladı: "Karakterli düzgün bir çocuk"

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un oyuncusu Tarık Çamdal, takım arkadaşı Belhanda için "Çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem futbolu gerçekten takdire şayan" dedi.