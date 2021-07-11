Spor İtalya-İngiltere (CANLI)
FUTBOL FUTBOL

İtalya-İngiltere (CANLI)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final mücadelesinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya-İngiltere (CANLI)
​İtalya-İngiltere

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) şampiyon bugün belli oluyor. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate’in çalıştırdığı İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak.

İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanacak final maçı saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Kane, Sterling.

Abone Ol Google News
Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

​Sadece özel izinle üretimi yapılıyor.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
Tablonun seyri stabil

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Avrupa birincisi

Avrupa birincisi

​DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' rakiplerini geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.