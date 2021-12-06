Spor İtalya Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlunu konuşuyor
FUTBOL FUTBOL

İtalya Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

İtalyan spor basını, Serie A’da top koşturan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral’ın takımlarına yaptığı katkıyı övdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlunu konuşuyor
Merih Demiral-Hakan Çalhanoğlu

Inter’in Roma’yı 3-0 yendiği maçta ilk golü kornerden atan ve 2. golün de asistini yapan Hakan ile takımının Napoli’yi geriden gelip 3-2 yendiği maçta, Atalanta’ya beraberlik golünü kazandıran Merih’in performansları da ayrıca değerlendirildi.

İşte milli oyuncularımız için yazılanlar;

La Gazzetta dello Sport, Hakan’a 8 ile en yüksek puanı verip, İnter’in “en iyisi” seçti.

Corriere dello Sport da “Türk oyuncu başrolde. Sadece son 5 maçta 4 gol ve 2 asist” başlığını attı.

Tuttosport da köşe vuruşundan gol atan Hakan’ın “Mükemmel bir maç” çıkardığını kaydetti.

La Gazzetta dello Sport, Atalanta maçında, Merih’in “bir hücumcu gibi” maça yeniden eşitliği getiren gole imzasını koyduğunu belirtti.

Corriere dello Sport ise Merih’in devleştiği ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Kornerden attı
SPOR
Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Kornerden attı

Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.