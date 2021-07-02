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İtalya nefes kesen maçta Belçika'yı eledi ve İspanya'nın rakibi oldu

Belçika ile İtalya EURO 2020 çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. İtalya, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yarın finale yükselen taraf oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya nefes kesen maçta Belçikayı eledi ve İspanyanın rakibi oldu
İtalyan futbolcuların sevinci.

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi.

31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı. Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2.

45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

  • Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2'nci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.

İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 final yolu.
EURO 2020 final yolu.

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