İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk serisini Inter bozdu

İtalya Serie A'da lider İnter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında İnter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.

Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve İnter, şampiyonluğunu ilan etti.

Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. İnter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

S I A M O N O I. S I A M O N O I.

I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I. 1️⃣9️⃣⚫️🔵#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf REKLAM May 2, 2021



