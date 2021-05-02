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Spor İtalya Serie Ada Juventusun şampiyonluk serisini Inter bozdu
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İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk serisini Inter bozdu

İtalya Serie A'da Inter, Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Inter, böylelikle Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Serie Ada Juventusun şampiyonluk serisini Inter bozdu
Inter, Antonip Conte yönetiminde İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'da lider İnter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında İnter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.

Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve İnter, şampiyonluğunu ilan etti.

  • Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. İnter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.


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