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İtalya Serie A'da Milan 11 yıl sonra şampiyon oldu

İtalya Serie A'nın 38'inci haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, şampiyon oldu.

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Haber Merkezi DHA
İtalya Serie Ada Milan 11 yıl sonra şampiyon oldu
Milan'ın yıldızı Leao'nun şampiyonluk sevinci.

İtalya Serie A'nın 38'inci ve son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

  • Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.
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