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İtalyan kulüpleri Fenerbahçeli oyuncuların peşinde

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularına, İtalya'dan talipler var. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve Altay Bayındır'ı, İtalyan'nın güçlü ekipleri transfer etmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan kulüpleri Fenerbahçeli oyuncuların peşinde
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe'de futbolculara özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor. Bu isimlerin başında ise Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi geliyor. Arda ve Ferdi için en öne çıkan takım Milan olarak dikkat çekiyor. Yine Serie A ekiplerinden Napoli de bu isimlerle ilgileniyor.

Fenerbahçe ise bu dönemde kadrodaki oyuncularını satmayı düşünmüyor. Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında, Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi ise 2026 yılının yine haziran ayında bitiyor.

  • Torino, Rossi'yi istiyor
  • Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye de İtalya'dan bir talip bulunuyor. Hücum hattını Joao Pedro ile güçlendirmek isteyen Torino'nun Brezilya asıllı italyan futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık sonrası rotayı Rossi'ye çevirdiği öğrenildi. Yine bir diğer İtalyan ekibi Inter'in de kaleci Altay Bayındır için ısrarı devam ediyor.

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