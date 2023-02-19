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Spor

İtalyan kulüpleri Galatasaraylı yıldızların peşinde

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın oyuncuları, Avrupa'nın radarında. Özellikle İtalyan kulüpleri, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Nicolo Zaniolo'nun peşinde.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:02 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'da, sezon sonunda oyuncularına teklif yağacak gibi duruyor. Avrupa'dan birçok takım, sarı-kırmızılı oyuncuları yakından takip ediyor. Özellikle İtalyan kulüpleri, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.


4 oyuncu radara girdi

Spor Arena'nın haberine göre, İtalyan kulüplerinin Galatasaray'dan istediği oyuncular şu şekilde: Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz. Haberde Milan ve Atalanta'nın Lucas Torreira'yı; Udinese, Spezia ve Monza'nın Berkan Kutlu'yu; Lazio'nun Barış Alper Yılmaz'ı ve Zaniolo'yu ise Inter ile Milan'ın transfer etmek istediği iddia edildi.


Bournemouth istemişti

Galatasaray'a transfer olmadan önce Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile büyük ölçüde anlaşmıştı. Lakin kırmızı siyahlı ekip, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedelini 55 milyon euro olarak koydurtmak isteyince transfer gerçekleşmemişti.








#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Berkan Kutlu
#Barış Alper
#Nicolo Zaniolo
1 saat önce
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İtalyan kulüpleri Galatasaraylı yıldızların peşinde
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