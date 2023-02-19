İtalyan kulüpleri Galatasaraylı yıldızların peşinde

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'da, sezon sonunda oyuncularına teklif yağacak gibi duruyor. Avrupa'dan birçok takım, sarı-kırmızılı oyuncuları yakından takip ediyor. Özellikle İtalyan kulüpleri, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Spor Arena'nın haberine göre, İtalyan kulüplerinin Galatasaray'dan istediği oyuncular şu şekilde: Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz. Haberde Milan ve Atalanta'nın Lucas Torreira'yı; Udinese, Spezia ve Monza'nın Berkan Kutlu'yu; Lazio'nun Barış Alper Yılmaz'ı ve Zaniolo'yu ise Inter ile Milan'ın transfer etmek istediği iddia edildi.