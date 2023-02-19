İtalyan kulüpleri Galatasaraylı yıldızların peşinde

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Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.
Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'da, sezon sonunda oyuncularına teklif yağacak gibi duruyor. Avrupa'dan birçok takım, sarı-kırmızılı oyuncuları yakından takip ediyor. Özellikle İtalyan kulüpleri, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Spor Arena'nın haberine göre, İtalyan kulüplerinin Galatasaray'dan istediği oyuncular şu şekilde: Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz. Haberde Milan ve Atalanta'nın Lucas Torreira'yı; Udinese, Spezia ve Monza'nın Berkan Kutlu'yu; Lazio'nun Barış Alper Yılmaz'ı ve Zaniolo'yu ise Inter ile Milan'ın transfer etmek istediği iddia edildi.
Galatasaray'a transfer olmadan önce Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile büyük ölçüde anlaşmıştı. Lakin kırmızı siyahlı ekip, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedelini 55 milyon euro olarak koydurtmak isteyince transfer gerçekleşmemişti.