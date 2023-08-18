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Spor

İtalyan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Napoli'den ayrılan Luciano Spalletti oldu. İtalyan hoca, 1 Eylül'den itibaren milli takımın başında çalışmaya başlayacak.

21:35 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Luciano Spalletti, geçen sezon Napoli ile şampiyon olmuştu

Luciano Spalletti, geçen sezon Napoli ile şampiyon olmuştu

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevinden ayrılan Roberto Mancini'nin yerine Luciano Spalletti'yi getirdi.


İtalyan hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Spalletti, 1 Eylül'den itibaren milli takımın başında çalışmaya başlayacak.

Resmen açıklandı

FIGC Başkanı Gabriele Gravina,
"Milli takımın harika bir teknik direktöre ihtiyacı vardı ve Azzurri'nin teknik direktörlük görevini kabul ettiği için çok mutluyum. Onun coşkusu ve uzmanlığı, önümüzdeki aylarda İtalya'yı bekleyen zorluklar için yardımcı olacaktır"
ifadelerini kullandı.


#Luciano Spalletti
#İtalya
#Mancini
31 dakika önce
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