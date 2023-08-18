İtalyan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

FIGC Başkanı Gabriele Gravina,

"Milli takımın harika bir teknik direktöre ihtiyacı vardı ve Azzurri'nin teknik direktörlük görevini kabul ettiği için çok mutluyum. Onun coşkusu ve uzmanlığı, önümüzdeki aylarda İtalya'yı bekleyen zorluklar için yardımcı olacaktır"