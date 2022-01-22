Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz İtalya'ya transfer oluyor

2020 yılında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve geride bıraktığımız yıl Fransa'da şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
Salernitana Burak Yılmaz'ın peşinde
İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Salernitana, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde sportif direktör Walter Sabatini'nin Roma'da çalışırken de yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı Salernitana'ya transfer etmeyi planladığı kaydedildi.
- Bu sezon 26 maçta, 6 gol ve 5 asistle oynayan Burak Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 2.3 milyon euro. Salernitana ise Serie A'da 21 maçta topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.