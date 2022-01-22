Spor Fransada şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz İtalyaya transfer oluyor
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Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz İtalya'ya transfer oluyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen ve geride bıraktığımız yıl kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip var. Serie A ekiplerinden Salernitana, 36 yaşındaki golcü kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyanlar Burak Yılmazın peşinde
Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

2020 yılında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve geride bıraktığımız yıl Fransa'da şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Salernitana Burak Yılmaz'ın peşinde

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Salernitana, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde sportif direktör Walter Sabatini'nin Roma'da çalışırken de yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı Salernitana'ya transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

  • Bu sezon 26 maçta, 6 gol ve 5 asistle oynayan Burak Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 2.3 milyon euro. Salernitana ise Serie A'da 21 maçta topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.

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