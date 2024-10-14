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İzlandalı futbolcu A Milli Takım'ın belalısı oldu

İzlandalı futbolcu A Milli Takım'ın belalısı oldu

22:2114/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Orri Oskarsson
Orri Oskarsson

Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşmasında İzlanda ile Türkiye arasında oynanan maçın ilk yarısında Orri Oskarsson damga vurdu. 20 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla millilere zor anlar yaşattı.

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşmasında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk yarısına İzlanda santraforu Orri Oskarsson damga vurdu.


20 yaşındaki futbolcu hızlı ve güçlü fiziğiyle Abdülkerim Bardakcı ve Merih Demiral'a zor anlar yaşattı.


Oskarsson maçın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü de kaydetti.


ORRİ OSKARSSON KİMDİR?

İzlandalı 20 yaşındaki Orri Oskarsson, İspanya ekiplerinden Real Sociedad forması giyiyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. 1,86 boyundaki Oskarsson, bu sezon çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.





#İzlanda
#Orri Óskarsson
#Türkiye

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