İzlandalı futbolcu A Milli Takım'ın belalısı oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P), 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İzlanda'nın gollerini ise 3. dakikada Oskarsson ve 83. dakikada Gudjohnsen kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye 10 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. İzlanda - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.