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James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Audi Cup'ta Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu James Rodriguez'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Kolombiyalı oyuncu ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

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Geçtiğimiz 2 sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren James Rodriguez, 67 maçta 15 gol 20 asistlik performans ile oynadı

Geçtiğimiz 2 sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren James Rodriguez, 67 maçta 15 gol 20 asistlik performans ile oynadı

Fotoğraf: LUISA GONZALEZ

Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 kaybederek dördüncü olan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, İspanyol yöneticilerden James Rodriguez'i istediği iddia edilmişti.

Corriere dello Sport'da yayınlanan habere göre Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe'nin bu teklifine olumsuz yanıt verdi.

Haberde, iki yıl boyunca Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen oyuncunun sarı-lacivertli kulübe gitmek istemediği vurgulanırken, oyuncunun Real Madrid'te kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor dendi.

  • James Rodriguez geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken, 6'da asist yaptı.


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