James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 kaybederek dördüncü olan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, İspanyol yöneticilerden James Rodriguez'i istediği iddia edilmişti.

Corriere dello Sport'da yayınlanan habere göre Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe'nin bu teklifine olumsuz yanıt verdi.

Haberde, iki yıl boyunca Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen oyuncunun sarı-lacivertli kulübe gitmek istemediği vurgulanırken, oyuncunun Real Madrid'te kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor dendi.

James Rodriguez geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken, 6'da asist yaptı.



