Japonya maçında Kuntz'a büyük tepki

Stefan Kuntz'un performansı ciddi şekilde tartışılıyor.
Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takımımız, 35 dakikada kalesinde 3 gol gördü.
Cegeka Arena'ya ay-yıldızlı takımı desteklemek için gelen taraftarlar, ilk yarıda büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Türk futbolseverler, üst üste yenilen gollerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki göstererek, 'istifa' tezahüratlarında bulundu.
Ayrıca milliler pas yaparken yuhalandı ve ıslıklı protesto edildi.