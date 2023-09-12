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Spor

Japonya maçında Kuntz'a büyük tepki

A Milli Takımımızın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Stefan Kuntz için 'istifa' tezahüratları yapıldı.

16:10 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Stefan Kuntz'un performansı ciddi şekilde tartışılıyor.

Stefan Kuntz'un performansı ciddi şekilde tartışılıyor.

Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takımımız, 35 dakikada kalesinde 3 gol gördü.

Cegeka Arena'ya ay-yıldızlı takımı desteklemek için gelen taraftarlar, ilk yarıda büyük hayal kırıklığı yaşadı.


Türk futbolseverler, üst üste yenilen gollerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki göstererek, 'istifa' tezahüratlarında bulundu.


Ayrıca milliler pas yaparken yuhalandı ve ıslıklı protesto edildi.







#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Japonya
1 saat önce
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