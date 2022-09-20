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Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye’de tecrübe kazanıyor

Mersin'de kurulan futbol akademisi için kente gelen eski futbolcu ve Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, İtalyan teknik adamların Türkiye’de tecrübe kazandığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye’de tecrübe kazanıyor
Javier Zanetti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Mersin’de kurulan akademisinin tanıtımı gerçekleştirmek için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, akademide eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Mersin Stadyumunda gerçekleştirilen buluşmada Zanetti, çocuklarla antrenman yaptı. Zanetti’yi karşılarında gören çocuklar ve tribünde oturan veliler ise büyük heyecan yaşadı. Antrenmanın ardından çocuklar Zanetti ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Efsane futbolcu çocuklarla tek tek fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Tecrübe kazanıyorlar

Programın ardından açıklamalarda bulunan Zanetti, Türkiye’de görev alan İtalyan teknik adamlar Farioli, Montella ve Pirlo’nun tecrübe kazandığını, performanslarını izleyeceklerini söyledi. Türkiye liginin önemli bir lig olduğunu kaydeden Zanetti, ligi yakından takip ettiğini belirtti.

"Emre ve Okan ile görüşüyoruz"

İnter’den eski takım arkadaşları olan Emre Belözoğlu ve Okan Buruk’la hala görüştüğünü kaydeden Zanetti, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İnter’de çok güzel anılarımız oldu hala görüşüyoruz kendileriyle. Türkiye’de başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

"Icardi büyük bir kulübe geldi"

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain’den (PSG) Galatasaray’a transfer olan eski İnterli futbolcu Mauro İcardi’nin büyük bir kulübe geldiğini dile getiren Zanetti, "Başarılı bir futbolcu ama yeni geldi, şu an için bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

"Hakan'ın performansından memnunuz"

Geçtiğimiz sezon İnter’e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansından memnun olduklarını ifade eden Zanetti, şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu’ndan çok memnunuz. İyi oynuyor. Büyük bir oyuncu, iyi bir insan."

  • Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Zanetti, Mersin’de gördüğü ilgiden memnun olduğunu aktardı.

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