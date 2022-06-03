Jesus imzayı atıyor

Fenerbahçe Kulübü, bir sezonluğuna anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için yarın imza töreni düzenliyor.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreni ve basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

Ali Koç: "İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum"

"Ben çok az konuşacağım. Hocamızı tanıyın istiyorum. Bizim için zor bir karar oldu... Bu sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail (Kartal) Hoca'ya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü yarın kongre üyelerimizin önünde yapacağız."

"Jorge Jesus ile Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra konuştuk. Ancak kendisi o gün futbol bile konuşmak istemiyordu. Nisan ayı itibarıyla Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Eski yöneticimiz Emre Can'ın da katkıları oldu. Portekiz'e gidip geldik. Mayıs ayının başlarına doğru somutlaşmaya başladı. Meğerse hoca, Slavia Prag maçından itibaren takımı izlemeye başlamış. Biz bunları çok sonra öğrendik. Kimyamız uyuştu."

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"En üst seviye hocayı getirdik"

"Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirdik. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında hem futbolda hem de diğer branşlarda şampiyonluğu kutlarız."

Bir yıllık sözleşme

"Jorge Jesus gittiği her yerde 1 yıllık anlaşma yapıyor. Şampiyonluk yaşaması halinde, buraya olan bağları güçlenecektir. Bundan tereddüttüm yok."

"Bize ev ödevleri verdi"

"Samandıra ile ilgili tespitleri, otobüsümüzle ilgili tespitleri, koltukların rengine kadar pek çok konuda bize ev ödevleri verdi. Ayın 13'üne kadar hepsini yapmaya çalışacağız."