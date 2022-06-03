Jorge Jesus imzayı attı: "Para için gelmedim" Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı seçme nedenini açıkladı. Portekizli çalıştırıcı, "Taraftarın ilgisi inanılmazdı. Beni başka isteyenler de vardı. Ancak ben tutku için buraya geldim. Ben de tutkuluyum. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik" ifadelerini kullandı. Oyun sistemiyle ilgili konuşan Jesus, "Genellikle 4-4-2 oynadım ama maça ve rakibe göre sistem değişebilir" dedi. Deneyimli teknik adam ayrıca Mesut Özil'le ilgili kadro dışı kararının aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

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