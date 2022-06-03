Jorge Jesus imzayı attı: "Para için gelmedim"

Fenerbahçe Kulübü, bir sezonluğuna anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için imza töreni düzenledi.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreni ve basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
Ali Koç: "İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum"
- "Ben çok az konuşacağım. Hocamızı tanıyın istiyorum. Bizim için zor bir karar oldu... Bu sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail (Kartal) Hoca'ya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü yarın kongre üyelerimizin önünde yapacağız."
"Kimyamız uyuştu"
- "Jorge Jesus ile Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra konuştuk. Ancak kendisi o gün futbol bile konuşmak istemiyordu. Nisan ayı itibarıyla Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Eski yöneticimiz Emre Can'ın da katkıları oldu. Portekiz'e gidip geldik. Mayıs ayının başlarına doğru somutlaşmaya başladı. Meğerse hoca, Slavia Prag maçından itibaren takımı izlemeye başlamış. Biz bunları çok sonra öğrendik. Kimyamız uyuştu."
"En üst seviye hocayı getirdik"
- "Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirdik. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında hem futbolda hem de diğer branşlarda şampiyonluğu kutlarız."
Bir yıllık sözleşme
- "Jorge Jesus gittiği her yerde 1 yıllık anlaşma yapıyor. Şampiyonluk yaşaması halinde, buraya olan bağları güçlenecektir. Bundan tereddüttüm yok."
"Bize ev ödevleri verdi"
- "Samandıra ile ilgili tespitleri, otobüsümüzle ilgili tespitleri, koltukların rengine kadar pek çok konuda bize ev ödevleri verdi. Ayın 13'üne kadar hepsini yapmaya çalışacağız."
"Her bölge için 5'er alternatif var"
- "Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Sizler sayesinde çıkan isimlerin hiçbiri yok."
Jorge Jesus: "Buraya gelme sebebim maddi değil"
Jesus konuşmasına Türkçe olarak, "Hazır mısınız?" diye başladı.
- "Burada olmak benim için büyük bir gurur. Buraya gelme sebebim maddi değil. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum."
"Başka isteyenler de vardı"
- "Başkanımızın ilgisi, taraftarlarımızın ilgisi inanılmazdı. Beni başka isteyenler de vardı. Ancak ben tutku için buraya geldim. Ben de tutkuluyum. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik. Kendi işime güveniyorum. Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz."
"Fenerbahçe maçı çok zorlu geçmişti"
- "Benfica ile Kadıköy'de oynadığımız Fenerbahçe maçı çok zorlu geçmişti. O sezon Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Belki de o turda şans bizim için belirleyici oldu ve adımızı finale yazdırdık."
"Maça ve rakibe göre sistem değişebilir"
- "Futbolda sistem önemli ama başka önemli şeyler de var. Oyuncular da çok önemli. Elinizdeki oyuncular için en ideal sistemi belirlemelisiniz. Genellikle 4-4-2 oynadım ama maça ve rakibe göre sisteminizi değiştirebilirsiniz."
"Kim'i her takım ister"
- "Kim Min-Jae çok iyi, Avrupa'da her takım isteyebilir."
"Arda çok yetenekli"
- "Arda Güler, henüz kariyerinin başında ve çok yetenekli bir futbolcu. Hem teknik hem de taktik anlamında gelişip, takıma yardımcı olacaktır."
"Başkan beni istediğini gösterdi"
- "Başkanımız ilk günden beri beni istediğini gösterdi. Bu gerçekten çok önemliydi. Aramızdaki bağı da kolaylaştırdı. Portekiz'e birkaç kez geldi. Ne istediğini bilen insanları severim. Çok etkileyici oldu. Taraftarlarımızın yazdıkları da belirleyici oldu."
Mesut'u kadroda düşünmediğini açıkladı
- "Mesut Özil çok iyi bir futbolcu ama kendisiyle ilgili alınan karar aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe."
"4-5 oyuncu almak için uğraşacağız"
- "Transfer edeceğimiz futbolcuların bir kısmı Türkiye'de pek fazla tanınmayan oyuncular olabilir; Miguel Crespo gibi... Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Ofansif açıdan daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız."
"İşler yolunda giderse kontratı yenileriz"
- "Belirttiğim gibi; Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda hep bunu yaptım."
"Hakem problemi, bu tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli bir problem. Hiç şüphe yok ki Türkiye'de çok kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Kötü sonuçlar aldığımızda suçu hakemlere atmamamız gerekiyor. Benim prensiplerimden biri de bu
"Hazırlanmak için sadece 5 haftamız var"
- "İçinde bulunduğumuz durum hiçbir takım için kolay değil. Hazırlanmak için sadece 5 haftamız olacak. Eğer elimizdeki iyi oyuncuları tutabilirsek, bu bizim için avantaj olacak. Çok fazla antrenman ve maç yapmak istiyoruz. 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz."
"Alex ile konuştum"
- "Alex de Souza'nın bu kulüpte büyük bir tarihi var. Brezilya'da çok iyi arkadaşlarım var, Alex de onlardan biri. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden gelmeden onunla konuştum. Fenerbahçe taraftarı gerçekten 12. oyuncu. Büyük bir takımı büyük yapan, taraftarlar ve kupalarıdır. Bizim de yapmamız gereken, onları kupalarla taçlandırmak."
"Benim takımlarım çok gol atar"
- "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu."
- "Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle."
- "İsmail Kartal ile henüz konuşma fırsatım olmadı. Kendisi sezonu başarılı bir şekilde kapattı ve bir fark yarattı. Biz de kaldığı yerden devam edeceğiz."