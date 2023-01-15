Jesus'tan transfer açıklaması: Yapmış olmak için yapmayacağız Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu. Jesus transfer sorusu üzerine ''Yapmış olmak yapmayacağız'' açıklamasında bulundu.

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