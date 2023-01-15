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Jesus'tan transfer açıklaması: Yapmış olmak için yapmayacağız

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu. Jesus transfer sorusu üzerine ''Yapmış olmak yapmayacağız'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesustan transfer açıklaması: Yapmış olmak için yapmayacağız
Jorge Jesus

Süper Lig'in 19. haftasında Gazianatep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.

''Adil bir sonuç oldu''

  • "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Adil bir sonuç oldu."

Samet Akaydın'i ben istedim''

  • "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Adana Demirspor ile oynadığımız ilk maçtan sonra onun kalitesini beğenmiştim. Defansif anlamda üst düzey bir oyuncu."

''Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız''

  • "Takımımıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Ama sadece transfer yapmak için transfer yapmayacağız."

ÖZET | Gaziantep FK- Fenerbahçe: 1-2
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ÖZET | Gaziantep FK- Fenerbahçe: 1-2


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