Jesus'tan transfer açıklaması: Yapmış olmak için yapmayacağız

Süper Lig'in 19. haftasında Gazianatep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.
''Adil bir sonuç oldu''
- "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Adil bir sonuç oldu."
Samet Akaydın'i ben istedim''
- "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Adana Demirspor ile oynadığımız ilk maçtan sonra onun kalitesini beğenmiştim. Defansif anlamda üst düzey bir oyuncu."
''Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız''
- "Takımımıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Ama sadece transfer yapmak için transfer yapmayacağız."