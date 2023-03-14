Jesus'un yerine düşünülen isim belli oldu

Brezilya basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe yönetiminin Jesus'un yerine Marcelo Gallardo'yu düşündüğü ifade edildi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.