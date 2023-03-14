Jesus'un yerine düşünülen isim belli oldu

Marcelo Gallardo, Arjantin futbolunun en önemli isimleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Türkiye'ye uyum sağlayamıyorum" diyerek ayrılık sinyali vermesi sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Jesus'un ayrılık ihtimaline karşılık teknik direktör arayışlarına başladığı kaydedildi.
Brezilya basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe yönetiminin Jesus'un yerine Marcelo Gallardo'yu düşündüğü ifade edildi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.
Teknik direktörlük kariyerinde River Plate ve Nacional takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki Gallardo'nun CV'sinde 10 kupa bulunuyor.