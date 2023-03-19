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Spor

Joao de Deus: Bizi daha güçlü yapıyor

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Deus, ''Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor'' dedi.

22:10 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Joao de Deus

Joao de Deus

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Joao de Deus'un açıklamaları;

Oyuncuların hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.

''Bizi daha güçlü yapıyor''

Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı, Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor

Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya bakacağız.




#Joao de Deus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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