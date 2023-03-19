Joao de Deus: Bizi daha güçlü yapıyor

Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.

''Bizi daha güçlü yapıyor''

''Bizi daha güçlü yapıyor''

Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı, Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor