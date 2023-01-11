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Chelsea Felix'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Andrey Santos ile Datro Fofana'yı kadrosuna katan Londra ekibi Atletico Madrid'in Portekizli ismi Joao Felix'i kiraladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joao Felix Chelseaye kiralandı: Opsiyonu var mı, ne kadar?
Joao Felix, Portekiz milli takımında çıktığı 28 maçta da 4 gol attı.

Chelsea, Atletico Madrid'ten Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Portekizli hücumcu Joao Felix, Atletico Madrid'den kiralık olarak Stamford Bridge'e geldi. 23 yaşındaki golcü sezonun geri kalanında Chelsea kadrosunda yer alacak" ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlıyım"

Felix'in ise ilk cümleleri, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Burada olduğum için çok ama çok mutluyum ve Stamford Bridge'de oynayacağım için çok heyecanlıyım" oldu.

  • İngiliz kaynaklı haberlerde sezon sonuna kadar kiralanan Felix'in kiralık sözleşmesinde herhangi bir opsiyon olmadığı belirtiliyor.

  • 2019'da 127 milyon euroluk rekor bir ücretle İspanyol kulübüne giden Felix, burada çıktığı toplam 131 maçta 34 gol atıp 18 de asist yapmıştı. Mali anlamda sıkıntılı dönem geçiren Atletico Madrid, oyuncuyu elinden çıkartmanın yollarını arıyordu.

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