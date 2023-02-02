Jorge Jesus Ali Palabıyık'a ne söyledi?

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Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin sonunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık'a itirazları sonucunda kırmızı kart gördü.
Jesus'un Ali Palabıyık'ın yanına koşarak geldiği anda 'Ben buradan görüyorum sen oradan göremiyorsun' şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. beIN Sports Spikeri İsmail Şenol bu sözlerin ardından Palabıyık'ın Jesus'a kırmızı kart gösterdiğini belirtti.