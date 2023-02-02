Jorge Jesus Ali Palabıyık'a ne söyledi?

Jesus'un Ali Palabıyık'ın yanına koşarak geldiği anda 'Ben buradan görüyorum sen oradan göremiyorsun' şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. beIN Sports Spikeri İsmail Şenol bu sözlerin ardından Palabıyık'ın Jesus'a kırmızı kart gösterdiğini belirtti.