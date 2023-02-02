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Spor

Jorge Jesus Ali Palabıyık'a ne söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın yanına koştu ve kararlar sebebiyle tepkisini ortaya koydu. Portekizli teknik adam itirazları sonucunda kırmızı kart gördü.

22:31 . 2/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin sonunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık'a itirazları sonucunda kırmızı kart gördü.

Jesus'un Ali Palabıyık'ın yanına koşarak geldiği anda 'Ben buradan görüyorum sen oradan göremiyorsun' şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. beIN Sports Spikeri İsmail Şenol bu sözlerin ardından Palabıyık'ın Jesus'a kırmızı kart gösterdiğini belirtti.

  • Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma çıkartmış ve sosyal medyada gündem haline gelmişti.


#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Jorge Jesus
1 hour ago
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Jorge Jesus Ali Palabıyık'a ne söyledi?
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