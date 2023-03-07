|
Reklam
Reklam
Spor

Jorge Jesus: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile yapacakları ilk maç öncesi yaptığı değerlendirmede, "Sevilla karşısında elimizden geleni yapacağız. Ancak öncelikli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:19 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliklerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Sevilla ile yapacakları ilk maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.


"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da beklentilerin üzerinde ve harika bir performans sergiledik. Grubumuzu mağlup olmadan tamamlayarak, direkt olarak son 16 turuna kaldık. Gerçekçi ve mütevazı olmamız gerekiyor. Bizim büyük hedefimiz lig. Öncelikli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için Sevilla karşısında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim de bu kupada söyleyecek sözümüz var" ifadelerini kullandı.


Batshuayi geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymeyen Batshuayi, sakatlığını atlattı. Belçikalı golcü, perşembe günü Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde forma giyebilecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un Sevilla karşısında forvet hattını Valencia ve Batsuhayi ikilisinden oluşturacağı belirtildi. Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyunacak.


Sakatlık sonrası Kayserispor maçında kadroda yer alan ancak süre almayan Joao Pedro'nun da Sevilla karşısında süre alması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Luan Peres ise Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Sevilla
12 dakika önce
default-profile-img
Jorge Jesus: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız
İsrail'de yer yerinden oynuyor: Genelkurmay Başkan Netanyahu'yu ikaz etti
Tayvan liderinin ABD'yi ziyaret edeceği iddia edildi
Yunanistan'ın ölüme ittiği 35 kişi ölümden son anda kurtuldu
Nelsson'a bir talip daha
Osmaniye’nin Sumbas ilçesi güvenirliliği ile nüfusu ikiye katlandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.