Jorge Jesus: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliklerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Sevilla ile yapacakları ilk maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.





"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da beklentilerin üzerinde ve harika bir performans sergiledik. Grubumuzu mağlup olmadan tamamlayarak, direkt olarak son 16 turuna kaldık. Gerçekçi ve mütevazı olmamız gerekiyor. Bizim büyük hedefimiz lig. Öncelikli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için Sevilla karşısında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim de bu kupada söyleyecek sözümüz var" ifadelerini kullandı.





Batshuayi geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymeyen Batshuayi, sakatlığını atlattı. Belçikalı golcü, perşembe günü Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde forma giyebilecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un Sevilla karşısında forvet hattını Valencia ve Batsuhayi ikilisinden oluşturacağı belirtildi. Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyunacak.





Sakatlık sonrası Kayserispor maçında kadroda yer alan ancak süre almayan Joao Pedro'nun da Sevilla karşısında süre alması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Luan Peres ise Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.















