Jesus'ta sıkıntı yok

Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük için Jorge Jesus'un isminin geçmesi Fenerbahçe camiasında endişeye neden olmuştu.

Portekizli teknik adama Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için gelen yazılı ve sözlü bir resmi teklifin olmadığı, temsilcilerinin de bu konuda hiçbir görüşme yapmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de oldukça mutlu olan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesini tamamlayacak. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli yönetime de bu konuda güvence verdiği gelen haberler arasında.

Jesus'dan oldukça memnun olan Fenerbahçe yönetimi de sezon sonunda tecrübeli teknik adamla masaya oturacak.

SPOR Fenerbahçelilerin gözü kulağı Brezilya'dan gelecek haberde



