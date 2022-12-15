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Jesus'ta sıkıntı yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetime görevinin başında olduğunu ve bu konuda güvence verdiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Fenerbahçeden ayrılacak mı?
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 25 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük için Jorge Jesus'un isminin geçmesi Fenerbahçe camiasında endişeye neden olmuştu.

Portekizli teknik adama Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için gelen yazılı ve sözlü bir resmi teklifin olmadığı, temsilcilerinin de bu konuda hiçbir görüşme yapmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de oldukça mutlu olan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesini tamamlayacak. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli yönetime de bu konuda güvence verdiği gelen haberler arasında.

Jesus'dan oldukça memnun olan Fenerbahçe yönetimi de sezon sonunda tecrübeli teknik adamla masaya oturacak.

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