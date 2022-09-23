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Portekiz'den Jorge Jesus ayrılacak iddiası

Portekiz’in Record gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesun'un Brezilya’ya dönmek istediğini yazdı. Gazetede yer alan haberde Jesus’un Fenerbahçe’de mutlu olmadığı ve Brezilya’ya dönmek için Atletico Minerio ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Fenerbahçeden ayrılıyor mu?
Jorge Jesus

Portekiz’in Record gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Brezilya’ya dönmek istediğini yazdı. Gazetede yer alan haberde tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpte mutlu olmadığı ve Brezilya’ya dönmek için Seri A ekiplerinden Atletico Minerio ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Jesus’un sezon sonunda Brezilya’ya dönmek istediği kaydedildi. Jorge Jesus’un milli arada ailesiyle zaman geçirmek için Brezilya’ya gittiği ve bugün İstanbul’a döneceği gelen haberler arasında.

  • Fenerbahçe'de mutlu
  • Fenerbahçe ise Record gazetesinde çıkan “Jesus mutlu değil” haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp Jesus’un Fenerbahçe’de ve Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu ve tamamen Fenerbahçe’yi hedeflerine ulaştırmaya odaklandığını kaydetti. Fenerbahçe taraftarının coşkusu, tutkusu ve kendisine gösterdiği ilgiden de memnun olduğu belirtilen Jesus’u yönetimin bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda kendisiyle oturup yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtildi.

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