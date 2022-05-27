Spor Jorge Jesus Fenerbahçeli iki futbolcunun kesinlikle satılmamasını istedi
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Jorge Jesus Fenerbahçeli iki futbolcunun kesinlikle satılmamasını istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içerisinde resmi olarak Jorge Jesus'u açıklaması bekleniyor. 2.5 aydır sarı-lacivertli takımı takip eden Portekizli hocanın, Fenerbahçe Yönetimi'nden iki futbolcunun kesinlikle satılmaması gerektiğini söylediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesus Fenerbahçeli iki futbolcunun kesinlikle satılmamasını istedi
Fenerbahçe antrenmanında bir kare

Gelecek sezon için takımı yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2.5 aydır sarı-lacivertli takımı takip eden Portekizli hocanın, Fenerbahçe'yi analiz ettiği öğrenildi. Skorer'de yer alan habere göre de Jesus, iki futbolcunun satılmasına kesinlikle karşı olduğunu yönetime bildirdi.

  • Kim Min-Jae ve Serdar Aziz takımda kalmalı
  • Kim Min-Jae ve Serdar Aziz'in takımda tutulması gerektiğini belirten Jorge Jesus, bu oyuncuların kaybedilmesi durumunda onların yerine alınacak oyuncular için 25-30 milyon euroluk harcama yapılacağını söyledi.

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