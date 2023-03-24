Jorge Jesus: "Fenerbahçe'ye odaklandım"

Fenerbahçe'de sözleşmesi mayıs ayında sona erecek olan ve bu tarihte takımdan ayrılacağı konuşulan teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşme konusunu asla gündeme getirmediği kaydedildi. Portekizli teknik adam sadece futbol odaklı düşünürken tamamen sarı-lacivertli takımın başarısına konsantre olmuş durumda.





Kalmaya sıcak bakıyor

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetim ile yaptığı toplantılarda durum değerlendirmesinde bulunurken Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak baktığını dile getiriyor. Jesus, lider Galatasaray ile puan farkını kapatarak, yeniden zirveyi ele geçirmeyi ve sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. İzin günlerini dahi Can Bartu Tesisleri'nde geçiren Portekizli teknik adamın tamamen kalan haftalara odaklandığı, hiçbir kulüple transfer görüşmesinde bulunmadığı belirtildi. Jesus'un, mayıs ayında yönetimle yapacağı görüşmenin ardından kararını netleştirmesi bekleniyor.





Jesus'a 1 maç ceza

Diğer yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen cezayı açıkladı. Portekizli teknik adam, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle l maç sahalara giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası verirken, Sevilla maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar sebebiyle ise 104 bin TL ceza verildi.





Derbide yok

Jesus, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının başında yer alamayacak. PFDK, Fenerbahçe Kulübü'ne ve başkan Ali Koç'a resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar, Jorge Jesus'a Alanyaspor maçındaki haraketi nedeniyle toplamda 750 bin TL para cezası verdi. Kurul, aynı şekilde kulübün sosyal medya hesaplarındaki açıklamaları nedeniyle Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'e toplamda 56l bin TL para cezası verdi. Başkan Özbek'e ayrıca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na da 2 maç ceza verdi.













Bugün çok özel misafirlerimiz vardı 💛💙

+1 farkla hayata değer katan tüm dostlarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/C6aZRiiyZT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 23, 2023







