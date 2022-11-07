Jorge Jesus: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Sivasspor'u Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jorge Jesus ise, zor ama hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, taktiksel disiplinden kopmadan mücadele ettikleri için oyuncularına teşekkür ederek, "İlk başta oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Taktiksel disiplinimiz çok iyiydi, hiç bozulmadı. Taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açarak çok teşekkür ediyorum. Bugün oyuncularımızla birlikte onlar da çok iyiydi." dedi.

Jesus, zor bir maç olduğunu ancak önemli olanın üç puanı almak olduğunu ve bunu da başardıklarını belirterek, "İlk yarı iyi olan bizdik. İkinci yarıda da Batshuayi'nin atılmasıyla birlikte sakin kalabilmeyi becerdik. Yine gol atmak için arayışta olduk. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Rakibimiz özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Bu galibiyet sadece üç puan bizim için. Liderliği koruyoruz, her maça final gözüyle bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.