Jorge Jesus: "Halen yapacağımız bir şeyler var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularına ligde henüz bir şeyin bitmediğini hatırlattı ve hedeflerinin kalan maçları kazanmak olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Portekizli teknik adam, "Ligde hedefimize ulaşmak için halen yapabileceğimiz bir şeyler var. Hiçbir şey bitmiş değil, son ana kadar hedefimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Ligde zirvenin maç eksiğiyle 9 puan gerideyiz, puan kaybına tahammülümüz yok. Yeniden liderliği kazanabiliriz. Mücadelemiz devam edecek. Fatih Karagümrük maçıyla yeniden bir galibiyet serisi yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.