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Spor

Jorge Jesus: "Halen yapacağımız bir şeyler var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularına ligin henüz bitmediğini hatırlattı ve "Ligde hedefimize ulaşmak için halen yapabileceğimiz bir şeyler var. Son ana kadar hedefimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
10:39 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ligde maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularına ligde henüz bir şeyin bitmediğini hatırlattı ve hedeflerinin kalan maçları kazanmak olduğunu söyledi.


Fatih Karagümrük maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Portekizli teknik adam, "Ligde hedefimize ulaşmak için halen yapabileceğimiz bir şeyler var. Hiçbir şey bitmiş değil, son ana kadar hedefimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Ligde zirvenin maç eksiğiyle 9 puan gerideyiz, puan kaybına tahammülümüz yok. Yeniden liderliği kazanabiliriz. Mücadelemiz devam edecek. Fatih Karagümrük maçıyla yeniden bir galibiyet serisi yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.


Savunma oyuncularına uyarı

Fenerbahçe'de özellikle savurmada yapılan hatalar can yakıyor. Ligde Beşiktaş derbisinde kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takımda savunmada bireysel hatalar ve oyuncuların pozisyon hataları sonucu yenilen goller nedeniyle teknik heyet savunma oyuncularının dikkatini çekti. Jesus, yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş derbisinin detaylı analizini yaparak, görüntüler eşliğinde futbolcularına hatalarını tek tek gösterdi. Tecrübeli teknik adam, futbolcularından takım oyunundan uzaklaşarak bireyselliğe kaçmamaları ve müsait pozisyonda takım arkadaşlarına pas vermeleri konusunda da uyarılarda bulundu.






#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
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