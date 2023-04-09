Dünya devi Arda Güler'e talip oldu

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği Arda Güler'e, dünya devi Barcelona talip oldu.





İspanya basınından Relevo'nun haberine göre; Barcelona, 18 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor ancak Fenerbahçe'nin Arda Güler için 20 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.





Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bu transferde ısrarcı olduğu ancak mali yönden sıkıntılı günler geçiren Katalan ekibinin, ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurduğu vurgulandı.





Haberde, Arda Güler'in önümüzdeki 10 yılın en büyük potansiyelli ve yetenekli oyuncularından biri olmaya aday olduğu ifade edildi.





Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezon çıktığı 23 resmi müsabakada 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.











