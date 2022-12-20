Jorge Jesus: "Bizim için önemli olan şey bugün aldığımız galibiyetti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lige verilen aranın ardından İstanbulspor karşısında oynadıkları ilk resmi maçta oyuncularının fiziksel ve teknik anlamda çok iyi olduğunu söyledi.

"Kaliteli takımlar böyle gol atabilir"

Maçı kazanmayı hak ettiklerini ifade eden Jesus, “3 gollü bir galibiyet aldık. Bazı goller çok kaliteliydi. İlk atmış olduğumuz gol harikaydı. Ancak kaliteli takımlar böyle gol atabilir. Daha fazla gol atabilirdik. Önemli olan tur atlamaktı bugün. İyi de futbol oynadık” dedi.

"Rakibimiz ligin son şampiyonu"

Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçına değinen Jesus, “Trabzonspor maçını düşünecek vaktimiz var. Bizim için önemli olan şey bugün aldığımız galibiyetti. Lige verilen 5 haftalık arada takım çok iyi bir şekilde çalıştı. Fiziksel ve teknik anlamda oyuncular çok iyi durumda. Trabzonspor maçını düşünmüyorum bu akşam. Sadece bu maçı düşünüyorum. Cumartesi günkü rakibimiz ligin son şampiyonu, çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var. Onlara saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti ve adını son 16 Turu'na yazdırdı.



⚽️ 31' King

⚽️ 34' Batshuayi

⚽️ 54' Batshuayi

⚽️ 90+3' Topalli pic.twitter.com/CWPqh6oZP1 — SPOR (@yenisafakspor) December 20, 2022