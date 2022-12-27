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Jesus'tan 'kırmızı' taktik

Süper Lig'deki son 3 maçında 3 kırmızı kart gören Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını bu duruma alıştırmak için farklı bir taktik deniyor. İdmanlarda as takımı 10 kişi bırakıp 11 kişiye karsı mücadele ettiren Portekizli çalıştırıcı, oyuncularını kart görmemeleri konusunda da uyarıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus kırmızı kartlar için nasıl bir çalışma yapıyor?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 3 kırmızı kart gören ve son olarak aldığı Trabzonspor mağlubiyetinin ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanlarda oyuncularını 10 kişi nasıl oynanacağına çalıştırıyor.

Hakemlerin kendilerine kolay kırmızı kart gösterdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda ana kadroyu 10 kişi bırakarak, 11 kişiye karşı mücadele ettiriyor. Takımın eksik kalması durumunda oyuncuların böyle durumlara karşı hazırlıklı olmasını isteyen teknik direktör Jorge Jesus, bu çalışmayı savunma, orta saha ve hücum kurgusunda dönüşümlü olarak oyuncu eksilterek yapıyor.

"Kaybettiğimiz puanları telafi edebiliriz"

Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda da kart konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Fenerbahçe çalıştırıcısı, takım eksik kalsa da oyun disiplininden kopmamaları ve taktik disipline bağlı kalmaları konusunda da futbolcularını uyardı.

Takımdan Trabzonspor maçını da unutmalarını isteyen Jesus "Lig uzun bir maraton. Kaybettiğimiz puanları telafi edebiliriz. Hatayspor karşısında güçlü oyunumuzu ortaya koyup, kazanarak yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
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ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

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