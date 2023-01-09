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Portekiz’in yeni teknik direktörü Roberto Martinez oldu

Katar Dünya Kupası sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü, Belçika'dan ayrılan Roberto Martinez oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus konuşuluyordu Martinez geldi!
Martinez, Belçika başında 2.29 puan ortalaması yakalamıştı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

Portekiz Milli Takımı, son olarak Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran İspanyol teknik direktör Roberto Martinez’in takımın başına getirildiğini açıkladı.

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası’na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

  • 49 yaşındaki teknik adam, Belçika Milli Takımı ile görev aldığı 79 karşılaşmada 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. İspanyol çalıştırıcı, Belçika ile 2018 yılında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda üçüncü olma başarısı göstermişti.

Jesus da konuşuluyordu

Portekiz'de Fernando Santos'un ayrılmasının ardından adı geçen teknik adamlardan biri de Jorge Jesus'tu. Hatta bazı kaynaklar, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jesus ile temasa geçtiğini ile sürmüştü.

Martinez'in göreve gelmesiyle bu ihtimal de ortadan kalkmış oldu.

Martinez, Swansea City, Wigan Athletic, Everton gibi takımları da çalıştırmıştı. Tecrübeli isim, Wigan’ı çalıştırdığı dönemde FA Cup’ı kazanmıştı.

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