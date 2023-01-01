Jorge Jesus: Liderliği geri alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "En üst sırada olmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler alarak, yeniden liderliği almak istiyoruz. Önümüzde çok maç var. Bu dönemde kimse şampiyon olmuyor. Lider olmadığınız zamanda liderliği geri almak önemlidir. Birinciliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz" şeklinde konuşuruz.





Hedefi belirledi





Sarı-lacivertli takım, ligde 6 maçlık periyodu kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Ümraniyespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, önündeki 6 maçlık seride Adana Demirspor ve Kayserispor gibi zorlu deplasmanlara çıkacak. Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında sırasıyla Ümraniyespor (D), Kasımpaşa, Adana Demirspor (D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Alanyaspor ile oynayacak.





Teknik direktör Jorge Jesus, sezonun devamı ve şampiyonluk için en kritik maç koridoru olan 6 müsabakalık zorlu periyodu kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, 6 maçı da kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluk mücadelesinde yollarının açılacağını söyledi.





Savunmaya özel ilgi





Fenerbahçe'de son haftalarda yenilen goller de teknik direktör Jorge Jesus'u önlem almaya sevk etti. Tecrübeli teknik adam savunmada yapılan hatalar ve kademe problemlerine çözüm bulmak için çaba gösteriyor. Jesus, savunma oyuncularıyla taktik antrenmanlarda özel olarak ilgileniyor. Portekizli çalıştırıcı, yeni transfer Samet Akaydın ile de özel ilgileniyor ve görevlerini anlatıyor.















