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Spor
Jorge Jesus: Liderliği geri alacağız
Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus oyuncularına, "Önümüzde çok maç var. Bu dönemde kimse şampiyon olmuyor. Liderliği geri almak önemlidir. Birinciliği aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:16 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "En üst sırada olmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler alarak, yeniden liderliği almak istiyoruz. Önümüzde çok maç var. Bu dönemde kimse şampiyon olmuyor. Lider olmadığınız zamanda liderliği geri almak önemlidir. Birinciliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz" şeklinde konuşuruz.


Hedefi belirledi

Sarı-lacivertli takım, ligde 6 maçlık periyodu kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Ümraniyespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, önündeki 6 maçlık seride Adana Demirspor ve Kayserispor gibi zorlu deplasmanlara çıkacak. Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında sırasıyla Ümraniyespor (D), Kasımpaşa, Adana Demirspor (D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Alanyaspor ile oynayacak.


Teknik direktör Jorge Jesus, sezonun devamı ve şampiyonluk için en kritik maç koridoru olan 6 müsabakalık zorlu periyodu kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, 6 maçı da kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluk mücadelesinde yollarının açılacağını söyledi.


Savunmaya özel ilgi

Fenerbahçe'de son haftalarda yenilen goller de teknik direktör Jorge Jesus'u önlem almaya sevk etti. Tecrübeli teknik adam savunmada yapılan hatalar ve kademe problemlerine çözüm bulmak için çaba gösteriyor. Jesus, savunma oyuncularıyla taktik antrenmanlarda özel olarak ilgileniyor. Portekizli çalıştırıcı, yeni transfer Samet Akaydın ile de özel ilgileniyor ve görevlerini anlatıyor.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
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Jorge Jesus: Liderliği geri alacağız
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