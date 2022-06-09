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Jorge Jesus Lincoln Henrique'yi istiyor: Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporuyla orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'yi gündemine aldı. Portekiz basını, Porto’nun da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini sayfalarına taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Lincoln Henriqueyi istiyor: Bonservis bedeli belli oldu
Lincoln Henrique'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi gündemine aldı. Portekiz basınında yer alan haberlerde 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor forması da giyen Lincoln için Porto’nun da devrede olduğu belirtildi.

Lincoln için 5 milyon euro

23 yaşındaki oyuncunun bonservis haklarının yüzde 20’si Gremio kulübünde bulunuyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Lincoln bu sezon Santa Clara formasıyla 44 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Santa Clara’nın Lincoln için 5 milyon euro istediği belirtildi. Jesus’un genç futbolcuyu Fenerbahçe’ye istediğini yazan Record gazetesi, Porto’nun da Lincoln ile ilgilendiğini sayfalarına taşıdı. Brezilyalı oyuncu daha önce 2017/2018 yılları arasında Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

  • Bruno Henrique pazarlıkları sürüyor
  • Fenerbahçe Brezilyalı sol kanat oyuncusu Bruno Henrique için de pazarlıklarını sürdürüyor. Flamengo, sözleşmesi 31 Aralık 2023’te bitecek 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, bonservis konusunda anlaşmaya vardıktan sonra ödeme planı konusunda görüşecek.

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