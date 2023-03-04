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Spor

Jorge Jesus: Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçı hakkında konuştu.

22:05 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçına değindi.

''Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz''

Maç tam düşündüğüm gibi geçti, zor bir maç oldu. Rakip çok tehlikeli pozisyonlar buldu, Altay'ın 2 kritik kurtarışı var. Ferdi'nin harika golü var. Set hücumunda çok top kaybettik, bunu geliştirmeliyiz.

Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz. Sevilla çok iyi bir takım, bizden daha güçlüler. Biz de elimizden geleni yapacağız. Güçlü olan sahada belli olur.


#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
il y a 2 heures
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Jorge Jesus: Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz
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