|
Reklam
Reklam
Spor

Jorge Jesus: Sonuna kadar savaşacağız

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

23:12 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 30. dakikada Aleksic ve 89. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'dan geldi. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe 63 puana çıktı ve zirve takibini sürdürdü

''Sonuna kadar savaşacağız''

"Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."

''Oyun kalitemiz hoşuma gitti''

"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik."


#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.