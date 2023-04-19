Jorge Jesus'tan Başakşehir zaferi sonrasında ses getiren sözler

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 30. dakikada Aleksic ve 89. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'dan geldi. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe 63 puana çıktı ve zirve takibini sürdürdü

''Sonuna kadar savaşacağız''

"Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."

''Oyun kalitemiz hoşuma gitti''

"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik."

Suudi Arabistan benzetmesi!

“Başakşehir kalecisi çok fazla yerde yattı! Futbol artık böyle oynanmıyor! Gelişmiş futbolu olan ülkelerde bu yok. Ben Arabistan’da bu tarz şeyler görüyordum, maalesef Türkiye’de de var!”



