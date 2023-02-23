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Spor

Jorge Jesus: Tempolu ve sert oynamalıyız

Süper Lig'de mutlu sona ulaşabilmek için her zamankinden daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularından Konyaspor maçında orta sahayı hızlı geçerek hareketli ve tempolu futbol oynamalarını istedi.

09:31 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lig şampiyonluğu hedefine ulaşmak için kalan maçlarda kazanmak zorunda olduklarını söyledi.


Oyuncularıyla bir araya gelen Portekizli teknik adam, "Zirve yarışında gerideyiz. Puan kaybetme lüksümüz yok. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Maç maç bakıyoruz, aradaki puan farkını kapatabiliriz, ancak bunu ") başarabilmek için her zamankinden daha fazla mücadele etmek zorundayız. Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Konyaspor maçında hızlı, tempolu ve sert oynayacağız" ifadelerini kullandı.


'Hemen kaleye gidin'

Jorge Jesus, Konyaspor maçında Fenerbahçe'yi ofansif oyun anlayışıyla sahaya sürecek. Orta sahayı hızlı geçerek doğrudan kaleye gitmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, oyuncularından hareketli ve tempolu futbol oynamalarını istedi. Orta saha ve hücum oyuncularından rakibe 2. ve 3. bölgede güçlü baskı ve yoğun pres yaparak, rakip kaleye yakın noktada top kazanmalarını isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, topu kaptırdıkları yerde ise karşı pres yapılması ve hemen kaleye gidilmesini istiyor.


Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı

Antrenmanlara devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı paylaştı. Tecrübeli teknik adamın paylaşımı sosyal medya gündeminde bir anda zirveye yerleşti. Jesus yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.






#Fenerbahçe
#Jorge jesus
#Konyaspor
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Jorge Jesus: Tempolu ve sert oynamalıyız
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