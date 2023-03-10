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Spor

Jorge Jesus: Türkiye'ye uyum sağlayamadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrasında Brezilya basınına konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

18:22 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jorge Jesus, Brezilya basınına önemli açıklamalar yaptı

Jorge Jesus, Brezilya basınına önemli açıklamalar yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

Maçın ardından konuşan Jorge Jesus rövanş maçı için umutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, "Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimiz düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Brezilya basınına konuştu

Portekizli teknik direktör, Sevilla maçının arından Brezilya basınına da konuştu.

Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kanalında yaptığı programda Jorge Jesus'un Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Paparazzo Rubro-Negro'ya konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." dedi.

Flamengo'da koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus düşünülüyor. Jesus'un adı ayrıca Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.




#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Brezilya
2 saat önce
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Jorge Jesus: Türkiye'ye uyum sağlayamadım
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