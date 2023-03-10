Jorge Jesus: Türkiye'ye uyum sağlayamadım

Maçın ardından konuşan Jorge Jesus rövanş maçı için umutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, "Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimiz düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.