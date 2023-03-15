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Spor

Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: "Bu yeni bir durum değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı önceki günlerde Brezilya basınına yansıyan ses kaydına yönelik gelen soruya, 'Mayıs ayında kontratım bitiyor. Bu yeni bir durum değil' şeklinde cevap verdi.

16:17 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Jesus, Brezilya'da yayınlanan ses kaydına yönelik gelen soruya, "Herkes biliyor ki kontratım Mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok." diyerek cevap verdi.

Jorge Jesus'un maç öncesindeki diğer açıklamaları şöyle;

-"İlk maçın ilk yarısında çok güçlü bir oyun oynadık ama ikinci yarı bunu gösteremedik."

-"Herkes benim kontratımın mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir durum değil."

- "İlk maçta rakibimize göre ilk yarıda daha iyiydik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimiz ise girdiği üç pozisyonun ikisini gole çevirdi. Umarım yarın girdiğimiz pozisyonları değerlendirebiliriz."

-"Ben gerçekçi bir insanım. Takımımın gücünü biliyorum. Elbette hayal kuruyorum ama hayal kurmaktan önce inanmalıyım. Ve ben inanıyorum..."

-"Joao Pedro uzun süreli bir sakatlıktan çıktı. Fiziksel durumunun en iyi hale gelebilmesi için biraz daha zaman gerekiyor."

-"Sevilla takımı gerektiğinde maçları çok iyi kontrol edebilen bir takım. Çok tecrübeli oyuncuları var."

Jorge Jesus, yayınlanan ses kaydında neler söylemişti?


#Fenerbahçe
#Sevilla
#Jorge Jesus
4 saat önce
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Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: "Bu yeni bir durum değil"
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