Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması: "Tek düşüncem Fenerbahçe"

Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus, tatil için gittiği ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu. İsmi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli teknik adam, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" dedi.

Milli takımlarda yer alan oyuncularıyla ilgili de konuşan Jesus, "Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyorum. Ülke milli takımlarına giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon en azından bir kupa kazanmak istediğini dile getiren ve taraftarlardan destek isteyen Jesus, "Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.