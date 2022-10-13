Spor Jorge Jesustan takdir gören hamle "Oyuncularımdan bunu yapmalarını istedim"
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Jorge Jesus'tan takdir gören hamle: "Oyuncularımdan bunu yapmalarını istedim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Monaco ile oynadıkları karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Jesus, grupta sıradaki hedeflerinin liderlik olduğunu söylerken maç sonunda futbolcularından formalarını taraftarlara vermelerini istemesi hakkında da konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Jorge Jesustan takdir gören hamle: Oyuncularımdan bunu yapmalarını istedim
Jorge Jesus - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 10'a yükselterek 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Maç beklediğimiz gibi zordu. Bizim için önemli olan gruptan çıkmayı garantilemekti. Şimdi Rennes ile grup birinciliği için mücadele edeceğiz. Asıl amacımız gruptan birinci çıkmaktı. Karşılaşmayı 2-1 kazandık ama ikinci yarı daha fazla gol atabilirdik. Fenerbahçe'nin Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetler çok önemli. Türk futbolu için de önemli. Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa'da yarışan takımlar ülke sıralamasının üstte yer alması için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Maç içindeki değişiklikleri gidişata göre belirlediğini ifade eden Jesus, değişiklikleri lig maçını düşünerek yaptıklarını kaydetti. Portekizli teknik adam, "O oyuncular girdikten sıonra maç bizim için daha kolay hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikle Valencia ve Samuel. Penaltı atıcısına ise ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Takımda 4 tane penaltı atışı yapan oyuncu var. Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Kendi aralarında kimin 1'inci kimin 2'nci kimin 3'üncü kimin 4'üncü olduğunu biliyorlar. Bugün de bu şekilde oldu. Fakat Valencia son iki penaltıyı attığı için aslında bugün rakibi şaşırtmak için Batshuayi'nin nereye vuracağını bilmediğini düşünerek penaltıyı Batshuayi'ye vermek istedi. Kendisi de penaltı attı ama kaçırdı. Futbol böyle kesin bir bilim değil. hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HATIRA ÇOK ÖNEMLİDİR DİYE DÜŞÜNEREK OYUNCULARIN FORMALARINI VERMELERİNİ İSTEDİM"

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli futbolcuların mücadele sonrasında taraftarlara formalarını vermeleri ile ilgili olarak, "Biz aslında taraftarlar için oynuyoruz, onları mutlu etmek için oynuyoruz. Buraya gelen seyircilerimiz de İstanbul'da yaşamıyorlardır. Kulüplerinden onlara kalan hatıra çok önemlidir diye düşünerek oyuncuların formalarını vermelerini istedim" şeklinde konuştu.

"FUTBOLLA POLİTİKAYI BİRBİRİNE KARIŞTIRMIYORUZ"

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ifade eden Jesus, "Larnaca sahasında oynadığı maçları rakiplerine zorlaştırıyor. Ama ben çok da zorlandık diyemem. Onların 2-2'ye getirmesindense bizim 3-1'i yakalamamız çok daha muhtemeldi. Politik olaylara bakacak olursak Fenerbahçe'nin yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bu rakip takım için de geçerli. Bunun oyuncular üzerinde etkili olmadığını düşünüyorum. Futbolla politikayı birbirine karıştırmıyoruz" dedi.

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