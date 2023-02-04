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Spor

Jorge Jesus'un Altay Bayındır hakkındaki raporu ortaya çıktı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli kaleci hakkındaki raporu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:03 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus ve Altay Bayındır

Jorge Jesus ve Altay Bayındır

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır'a, Avrupa devlerinden teklif var. Fenerbahçe, Inter'in istediği tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat arada maaş konusunda farklılıklar var.


Maaş farkı var

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan Altay Bayındır'ın istediği yıllık ücret de belli oldu. Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe ile Altay Bayındır henüz anlaşamadı. Sarı-lacivertliler, milli kaleciye 18 milyon TL yani yaklaşık 900 bin euro teklifte bulundu. Altay Bayındır ise 30 milyon TL (1.5 milyon euro) maaş istiyor.


Jorge Jesus'un Altay Bayındır hakkındaki raporu ortaya çıktı

Yine aynı haberde, Altay Bayındır ile ilgili Jorge Jesus'un da raporuna yer verildi. Jesus'un verdiği raporda Altay için, 'Bir cevher' ifadesini kullandığı ifade edildi.



#altay bayındır
#jorge jesus
#fenerbahçe
1 saat önce
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Jorge Jesus'un Altay Bayındır hakkındaki raporu ortaya çıktı
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