Jorge Jesus'un Altay Bayındır hakkındaki raporu ortaya çıktı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır'a, Avrupa devlerinden teklif var. Fenerbahçe, Inter'in istediği tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat arada maaş konusunda farklılıklar var.

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan Altay Bayındır'ın istediği yıllık ücret de belli oldu. Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe ile Altay Bayındır henüz anlaşamadı. Sarı-lacivertliler, milli kaleciye 18 milyon TL yani yaklaşık 900 bin euro teklifte bulundu. Altay Bayındır ise 30 milyon TL (1.5 milyon euro) maaş istiyor.