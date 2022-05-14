Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu Jorge Jesus’un ailesiyle gelecek hafta İstanbul’a geleceği öğrenildi. Portekiz basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe yönetimiyle Jesus arasında henüz nihai bir anlaşmanın olmadığı, ancak önümüzdeki hafta İstanbul’da yapılacak son görüşmeler sonrası imzaların atılmasının beklendiği kaydedildi.

Kalacağı evi belirleyecek

Jesus, eşi Ivone ve oğlu Mauro’yla birlikte İstanbul’a gelerek hem anlaşmayla ilgili son detayları görüşeceği hem de İstanbul’da kalacağı evle ilgili kendisine sunulan seçenekleri değerlendireceği belirtildi. Jesus’a bu seyahatte yardımcılarının da eşlik edeceği belirtildi. Haberlerde Jorge Jesus’un önümüzdeki hafta yeniden yolculuğa çıkıp bu kez İstanbul’a geleceği belirtilerek, anlaşmayla ilgili son detayların konuşulacağı ve görüşme sonrası resmi imzaların atılmasının beklendiği kaydedildi.

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Hemen iş başı yapacak

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un, İstanbul’da sözleşme imzaladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden yeni sezon için kolları sıvayacağı kaydedildi. Fenerbahçe’nin Can Bartu Tesisleri’ni gezip eksiklerle ilgili yönetime rapor vermesi beklenen Jorge Jesus, ayrıca takımdan gönderilmesi muhtemel isimler ve transfer yapılacak mevkilerle ilgili de fikir alışverişinde bulunacak.

SPOR Jorge Jesus ile anlaşma tamam

SPOR Jorge Jesus'un sözleşme detayları belli oldu



