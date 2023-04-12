Jorge Jesus'un istediği rakam Flamengo'yu ikiye böldü

Brezilya'nın köklü ekibi Flamengo, 4 kupanın kaybedilmesinin ardından Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile temasa geçtiği iddia edilmişti.

Portekiz basını yazdı

Record'da yer alan habere göre Jorge Jesus Flamengo'dan yılda 7 milyon euro istemiş. Flamengo'nun teklif 4,5 milyon. bu ihtimalin gerçekleşmekten çok uzak olduğu yazılmış. Flamengo için en güçlü aday Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Rio de Janeiro'da yaşamaya başlayan Jorge Sampaoli olduğu iddia edildi.

Yönetimi ikiye böldü

Jorge Jesus'un 7 milyon euro istemesinin ardından başkan Landim'in Jorge Jesus'u istemediği öğrenildi. Ancak diğer yöneticilerin Jorge Jesus'ta ısrarcı olduğu söyleniyor. Bu durumun Flamengo yönetimini ikiye böldüğü iddia edildi.







