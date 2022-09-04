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Jorge Jesus çılgına döndü: Yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Kayserispor maçında lakayt bir şekilde ısınan Lincoln Henrique'yi sert bir şekilde uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun Lincoln Henriqueye tepki gösterdiği anlar
Jesus'un Lincoln'e sinirlendiği an.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Maç içerisinde yerinde durmayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, taç atışını hızlı kullanmayan Alioski'nin sırtına vurarak Makedon futbolcuyu sert bir şekilde ikaz etti.

Jesus'un tribünden çekilen bir görüntüsünde ise kenarda ısınan Lincoln Henrique'ye düzgün ısınması için tepki gösterdiği görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, hırsı ve lakaytlığa izin vermeyen tavrı nedeniyle Portekizli çalıştırıcı hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte Jesus'un Lincoln Henrique'ye gösterdiği o tepki:

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